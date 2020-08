Bagger stößt mit Auto zusammen

Starke beschädigt wurde ein Fahrzeugheck am Montag kurz vor 17.30 Uhr auf der alten Landstraße im Einmündungsbereich der Straße Herrschaftsäcker, als es mit einer Arbeitsmaschine zusammengestoßen ist. Die Fahrerin des Autos war auf der Vorfahrtsstraße unterwegs, als sie kurz vor der Einmündung einen Eiswagen am Straßenrand überholte. Das führte dazu, dass der 37 Jahre alte Fahrer eines Baggers, der in die Straße einbiegen wollte, die Frau wegen des geparkten Wagens übersah und mit dem Auto zusammenstieß. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 5000 Euro geschätzt.