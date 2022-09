Bäckereien vor dem Kollaps: Großbäcker Mahl plagen Zukunftssorgen

Er ist der mit Abstand größte Bäcker auf und südlich der Schwäbischen Alb: Allein in Sigmaringen betreibt das Unternehmen mit Sitz in Stetten am kalten Markt vier Filialen. „So herausfordernd wie in diesen Wochen war unser Geschäft noch nie“, sagt Geschäftsführer Martin Mahl am Telefon. Als ob diese Aussage noch verstärkt werden müsste, fährt in diesem Moment ein Rettungswagen an ihm vorbei.

Was das Geschäft von Bäckereien aktuell so schwierig macht: Das ganze Jahr über haben sie bereits mit steigenden Einkaufspreisen zu tun: Mehl, Molkereiprodukte, Saaten und andere Zutaten haben sich deutlich verteuert. Aus diesem Grund erhöhte Mahl in diesem Jahr bereits zweimal die Preise: im Frühjahr und vor wenigen Wochen im August. „Theoretisch müssten wir jetzt schon wieder erhöhen“, sagt der Geschäftsführer, der das Backhaus zusammen mit seiner Schwester führt.

Verträge mit Energieversorger laufen zum Jahresende aus

Der Grund: Die Energiekosten gehen durch die Decke. Aktuell ist das Unternehmen zwar noch durch einen Vertrag abgesichert, der Festpreise für Strom und Gas garantiert. Doch diese Verträge laufen zum Jahresende aus. „Wenn wir jetzt verlängern, zahlen wir die jetzigen Preise. Wenn wie warten, laufen wir Gefahr, dass wir in einigen Wochen noch höhere Preise bezahlen müssen“, sagt der Inhaber.

Aktuell zahlt Mahl pro Kilowattstunde Strom 5 Cent , ab Januar werden es 20 oder 21 Cent sein. Ebenfalls vervierfachen wird sich der Gaspreis. Alle Öfen in der Backstube in Stetten werden mit Gas beheizt. Die Ladenbacköfen in den Verkaufsstellen laufen mit Strom. Eine Vervierfachung der Energiekosten kann ein Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Die Investition in eine zusätzliche Photovoltaikanlage in Höhe von 200.000 Euro wird die steigenden Energiekosten nur leicht abfedern.

Kunden kaufen weniger

Trotzdem will Mahl nicht gleich an die nächste Preiserhöhung denken. Das hängt mit der Zurückhaltung seiner Kunden zusammen, die – sollte es die nächste Preisrunde geben – nicht kleiner werden wird. Kunden kaufen weniger, bewusster, sie backen selbst oder kaufen beim Discounter. Mahl spürt dies beim Absatz von Feingebäck wie Torten, Kuchen oder süßen Stückchen.

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodense-Oberschwaben, Martin Buck, warnte diese Woche : „Die Lage ist ausgesprochen ernst. Es geht für viele Unternehmen bereits jetzt um die Existenz.“

Mahl betreibt 40 Filialen

Angespannte Situation hin oder her – in einem Punkt will das Backhaus mit seinen knapp 40 Filialen keine Kompromisse eingehen: bei der Qualität. Das Unternehmen will weiter regionale Erzeugnisse mit Zutaten von Erzeugern aus der Region anbieten. „Nur wer Qualität anbietet, kann auch einen höheren Preis verlangen.“ Also doch die nächste Preiserhöhung?

Noch hofft er darauf, dass es der Politik gelingt, den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln und so für eine Entlastung zu sorgen. Für seinen Betrieb, für seine Kunden und für seine Mitarbeiter.