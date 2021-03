Baden-Württemberg macht trotz Corona wieder Spaß

Das Programm des Comedy- und Kabarettfestival „Baden Württemberg macht Spaß“ werden Besucher in diesem Jahr ausschließlich von zu Hause aus über das Internet verfolgen können. Trotzdem treten die Künstler am 11. April in der Stadthalle Sigmaringen auf, von wo aus das Sigmaringer Bild- und Tonstudio die Show live in die Wohnzimmer der Zuschauer überträgt. Mit dabei sind in diesem Jahr die Künstler Ass-Dur, Ernst Mantel & Werner Koczwara, Mirja Regensburg und Nikita Miller. Moderiert wird die Show von der SWR1-Moderatorin Janet Pollok.

„Wir wollen trotz Corona den Betrieb aufrecht erhalten und die Veranstaltungsbranche nach Kräften unterstützen“, sagt Dagmar Haug, Tourismusbeauftragte der Stadt Sigmaringen. Gemeinsam organisieren Stadt Sigmaringen und SWR das Festival zum 14. Mal. „Wir waren bisher jedes Jahr ausverkauft“, sagt Thomas Greiner von der Veranstaltungsagentur 101 Entertainment, auch bei der Hybrid-Variante im vergangenen Jahr seien live 200 Besucher dabei gewesen, während mehrere hundert Digitaltickets gelöst hätten, um das Programm am heimischen Bildschirm zu verfolgen. „Dieses Niveau wollen wir auch 2021 halten“, sagt Greiner. Der Stream startet um 18.25 Uhr, die Veranstalter empfehlen jedoch, sicherheitshalber schon einige Minuten früher mit der Einrichtung der Übertragung zu beginnen.

Werner Koczwara und Ernst Mantel treten als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ auf. (Foto: PR)

Den Anfang machen die alten Comedy-Haudegen Ernst Mantel und Werner Kocwarara. Ernst Mantel war bis zu deren Trennung Mitglied der „Kleinen Tierschau“ wurde zweifach mit dem Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Werner Koczwara hat mit seinem Programm „Der wüstenrote Neandertaler oder wie aus Affen Bausparer wurden“ ein bundesweit hoch gelobtes Schwabenkabarett auf die Bühne gebracht. Sein Buch „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ rangierte mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Als Duo „Vereinigtes Lachwerk Süd“ stehen die beiden für feinen Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen: Führerscheinentzug, doofe Liedermacher, korrekte Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Schwäbische Unterhaltung auf komischste Art aber auf höchstem Unterhaltungs-Niveau.

Nikita Miller will nicht als Stand-Up-Comedian gelten, weil er bei Auftritten sitzt. (Foto: Diana Birk)

Weiter geht es mit Jungspund Nikita Miller. Er erzählt aus seiner Lebenswelt: Über seine kasachischen Wurzeln, seine russische Clique in seiner schwäbischen Heimat, die Erziehungsmethoden eines russischen Vaters, der auch schon mal den ein oder anderen gnadenlosen Beziehungstipp auf Lager hat. Vor allem aber beschäftigt er sich mit der Frage, was es denn bedeutet, ein richtiger Mann zu sein. Er mache kein StandUp, sagt der Künstler mit bierernster Miene, und zwar schon allein deswegen nicht, weil er während seiner Performance sitzen bleibe.

Mirja Regensburg, bekannt aus der ARD Ladies Night und dem Quatsch Comedy Club, gilt als Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians. (Foto: Danny Frede)

Sitzen bleiben dürfen die Zuschauer nach der Pause auch beim Auftritt von Mirja Regensburg, auch wenn das vor Begeisterung schwer fallen dürfte: Sie ist das Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians. Sie macht Stand-up-Comedy, singt und improvisiert. Seit 2015 tourt sie mit ihrem Comedyprogramm quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und begeistert das Publikum in ausverkauften Theatern und Stadthallen. Die erfolgreiche Komikerin und Erfinderin der „Muffinjeans“ (wenn der Teig oben so übers Bündchen quillt), ist bekannt aus der ARD-Ladies Night, dem Quatsch Comedy Club und durch ihre Radio Comedy bei HITRADIO FFH. Die Kölnerin mit nordhessischem Migrationshintergrund gewinnt die Herzen ihrer Fans mit ihrer authentischen, fröhlichen Art und verblüfft durch schonungslose Ehrlichkeit.

Das Duo Ass-Dur besteht aus den Brüdern Dominik und Florian Wagner. (Foto: Frank Edel)

Zum großen Finale läuft das Duo Ass-Dur auf, das aus den Brüdern Dominik und Florian Wagner besteht. Sie versprechen höchste musikalische Leistung, eine in Komik gegossene, geschwisterdynamische Streitkultur. Die beiden begeistern ihr Publikum mit Klaviermusik, Gesang und schrägen Ideen. Ihre Herzen schlagen für die Musik - wenn auch nicht immer im Gleichklang, und so bringen sie Klassik- und Popmusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen zusammen. Musikalisch, lustig, schlagfertig und von klein auf in Position fechten die Wagner-Brüder mit Geige und Bogen um die Gunst des Publikums.

Tickets für das Streaming von „Baden-Württemberg macht Spass“ sind über die Internetseite www.Bw-macht-Spass.de, unter der Telefonnummer 07571/106 450, bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen sowie an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Streaming Ticket kostet pauschal 15 Euro und gilt, auch wenn im heimischen Wohnzimmer mehrere Personen zuschauen. Um den Live-Stream anschauen zu können, wird nur ein Browser benötig, ansonsten muss keine weitere Software heruntergeladen werden.