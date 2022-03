„Baden-Württemberg lacht“ kommt nach Sigmaringen

Tickets im Vorverkauf unter: www.schwäbische.de/tickets, telefonisch unter 0751/29555777, bei der Buchhandlung Rabe Sigmaringen und allen bekannten VVK-Stellen sowie online unter www.bw-lacht.de . Die Tickets kosten regulär 29 Euro im Vorverkauf. Im Rahmen der aktuellen Osteraktion sind die Tickets bis Ostersonntag, 17. April, auf 24 Euro reduziert. Gegen Vorlage der AboKarte der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es je Ticket 3 Euro Ermäßigung im Vorverkauf und an der Tageskasse.

Sigmaringen (sz) - Am Sonntag, 22. Mai, wird Sigmaringen laut einer Pressemitteilung wieder zur Comedy- und Kabarett-Hochburg. Dann heißt es zum 13. Mal in der Hohenzollernstadt: „Baden-Württemberg lacht“. In diesem Jahr sorgen Markus Krebs, Mundstuhl, Dodokay sowie Sascha Korf für Unterhaltung.

Seit vielen Jahren bereits ist „Baden-Württemberg lacht“ ein Highlight in der überregionalen Kulturlandschaft. Vier Künstler treten mehrfach auf zwei Bühnen (Stadthalle und ein Zelt auf dem nebenliegenden Festplatz) auf. Zwischen den Auftritten ist auf beiden Bühnen zeitgleich eine Pause und der Zuschauer kann zur nächsten Bühne und damit zum nächsten Künstler wechseln. Da auf zwei Bühnen gespielt wird, kann der Besucher alle vier Künstler anschauen und miterleben. Das Showkonzept beginnt um 18.30 Uhr und endet um 22 Uhr. Präsentiert wird das Festival von der „Schwäbischen Zeitung“ und „Hitradio Antenne 1“.

Markus Krebs gehört zu den bekanntesten Comedians in Deutschland – er füllt die großen Hallen nach Belieben. Trocken, direkt und mit einem Bier in der Hand haut der Komiker eine witzige Geschichte nach der anderen raus. Der Ruhrpottler ist wegen seiner herzlichen und offenen Art beim Publikum besonders beliebt.

Mundstuhl ist wohl das erfolgreichste Comedy- Duo in Deutschland. Mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie der Gesellschaft einen komischen Zerrspiegel vor.

Dodokay ist der schwäbische Synchron-Grasdackel, der auf Youtube und Co. Millionen von Klicks einsammelt. In seiner Bühnenshow erforscht er den schwäbischen Volksstamm und verschafft dem Publikum noch tiefere Einblicke in die Seele der Schaffer, Denker, Häuslesbauer und Gelber-Sack-Naussteller.

Sascha Korf kennen viele aus der SAT.1 Comedy-Sendung „Mord mit Ansage“ oder der SWR3 latenight. Ausgezeichnet u.a. mit dem Fränkischen & Hamburger Kabarettpreis sowie dem Stuttgarter Besen ist er der Spontanitätsexperte in Deutschland.