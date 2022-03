Baden-Württemberg erhöht Kapazitäten und bereitet sich auf Tausende Flüchtlinge vor

Das Land Baden-Württemberg stockt angesichts des Kriegs in der Ukraine seine Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge auf knapp 10 000 auf. Das kündigte Südwest-Justizministerin Marion Gentges (CDU) am Dienstag in Stuttgart an.

„Baden-Württemberg nimmt selbstverständlich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf. Das ist ein Gebot von Moral und Menschlichkeit“, sagte Gentges.

9800 Plätze sollen künftig in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes zur Verfügung stehen. Momentan sind 4100 Plätze davon bereits belegt. 5700 Plätze stehen also für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine bereit.

Neben den bestehenden Landes-Erstaufnahmeeinrichtungen (LEA) in Heidelberg, Sigmaringen, Ellwangen, Freiburg und Karlsruhe soll dafür die frühere Zollernalb-Kaserne in Meßstetten reaktiviert werden.

Kapazitäten in Sigmaringen und Ellwangen werden aufgestockt

Stadt und Landkreis haben sich laut Gentges bereiterklärt, bis zu 800 Flüchtlinge aufzunehmen. In Sigmaringen, Ellwangen und Heidelberg sollen außerdem die Kapazitäten um jeweils 800 Plätze erhöht werden. In Freiburg sollen zusätzlich 100 Personen aufgenommen werden.

Die ehemalige Zollernalb-Kaserne ist geschlossen. Nach dem Abzug weiter Teile der Bundeswehr wurde die Kaserne im Jahr 2014 zur Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA). (Foto: Felix Kästle/dpa)

Zusätzlich wird die coronabedingte Begrenzung der Kapazität auf 60 Prozent in allen Einrichtungen aufgehoben, indem etwa die Quarantäneregeln für die Ankommenden ausgesetzt werden.

Auf den Pandemieschutz werde man jedoch nicht komplett verzichten, sagte Gentges. So werden etwa alle Ankommenden weiterhin PCR-getestet, zudem finden medizinische Untersuchungen statt, es werde geimpft und sensibilisiert.

Gentges betont Hilfsbereitschaft im Südwesten

Weitere Unterbringungsmöglichkeiten, etwa in Hotels, würden derzeit geprüft, sagte Gentges.

„Wir alle wissen noch nicht, welches Ausmaß die Welle der Flüchtenden vor Putins Krieg haben wird“, sagte Gentges und verwies auf die große Hilfsbereitschaft im Land.

„Wenn in diesen dunklen Tagen eines ein Lichtblick ist, dann ist es die große Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft zum Engagement vieler Menschen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Wir werden ihre Hilfe benötigen und wahrscheinlich für eine längere Zeit. Es werden sich bei uns viele Möglichkeiten ergeben, wie sie helfen können und ich bitte sie herzlich dieses Engagement auf längere Zeit aufrechtzuerhalten.“

Zugleich bat die Ministerin, sich mit Sach- und Geldspenden an professionelle Hilfsorganisationen zu wenden.

Bislang haben bereits mehr als zwei Millionen Menschen die Ukraine verlassen – mehr als 100 000 Menschen pro Tag. Einer Schätzung der EU-Kommission zufolge könnten sich insgesamt bis zu acht Millionen Menschen auf die Flucht aus der Ukraine begeben.