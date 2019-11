Baden-Württemberg macht Spaß: Diese Comedians kommen 2020 nach Sigmaringen

Die Comedy-Größen Kurt Krömer, Lisa Fitz, Andreas Rebers und Christoph Sonntag treten am Sonntag, 26. April, bei „Baden-Württemberg macht Spaß“ in Sigmaringen auf.

Wie die Veranstaltungsagentur 101 Entertainment mitteilt, findet das große Comedy- und Kabarettfestival, das von SWR1 und der „Schwäbische Zeitung“ präsentiert wird, bereits zum 13. Mal auf dem Gelände der Stadthalle in Sigmaringen statt.

Und so läuft das Kulturhighlight ab: Auf den zwei Bühnen wechseln sich die vier Künstler mehrfach ab. In den Pausen zwischen den Auftritten können die Zuschauer zwischen den Bühnen wechseln - so können die Besucher alle vier Comedians erleben.

Kurt Krömer: Gnadenlose Berliner Schnauze mit eigenwilligem Modegeschmack

Und das sind die Kandidaten: Kurt Krömer ist ein schrulliger, gnadenloser Kabarettist mit eigenwilligem Modebewusstsein und Berliner Schnauze – ein Punk im Körper eines Sparkassenangestellten. Vielen ist er durch seine eigene Fernsehsendungen „Die Kurt Krömer Show“ oder „Krömer – Late Night“ ein Begriff. Er wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Comedypreis, dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis sowie dem renommierten Grimme-Preis für seine TV-Sendungen und der 1 Live Krone, Deutschlands größtem Radio-Preis.

Lisa Fitz: Schwere Kabarett-Kost in leichter Ummantelung

Dem breiten Publikum ist die bayerische Ausnahmekünstlerin Lisa Fitz durch Auftritte in unzählige Fernsehshows, TV-Filmen und Kabarettsendungen bekannt. Als erste Frau in Deutschland präsentierte sie ein Soloprogramm mit eigenen Texten und beeinflusst damit das deutsche Kabarett maßgeblich. Auszeichnungen wie der Deutsche Kabarettpreis, der Bayrischen Kabarettpreis oder der Deutsche Medienpreis folgten. Eine Besonderheit ihres Kabarett-Stils ist, tiefe Weisheiten mitunter in einer volksnahen Sprache zu verstecken, so dass sie von der Form her leicht verdaulich wirken, wenn auch der Inhalt oft im Halse stecken bleibt und nicht so leicht zu schlucken ist. Lisa Fitz zeigt Auszüge aus ihrem aktuellen Programm „Flüsterwitz“.

Andreas Rebers: Beim Angriff auf das Wolkenkuckucksheim des Establishments

Kabarett mit musikalischen Einlagen sind Andreas Rebers’ Spezialität. Ursprünglich unterwegs mit der Lach- und Schießgesellschaft gilt er als einer der großen Kabarettisten mit einer besonderen musikalischen Ader in Deutschland. Rebers wurde mit dem Prix Pantheon, dem Salzburger Stier, dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Deutschen Kleinkunstpreis sowie dem Deutschen Kabarettpreis u.v.a. ausgezeichnet – da muss man nicht mehr viel sagen. Weil die Welt in den westlichen Demokratien brennt und in das Wolkenkuckucksheim des Establishments die Wirklichkeit hereingebrochen ist, besitzt Rebers Stoff in Hülle und Fülle für einen amüsant–unterhaltsamen Auftritt.

Christoph Sonntag: Ein Schwabe begeistert „Wörldwaid“

Wer kennt ihn nicht? Regelmäßig ist Christoph Sonntag im SWR Radio und Fernsehen zu sehen und zu hören. Von Flensburg bis zum Bodensee begeistert er sein Publikum und füllt die Hallen – wenn es sein muss auch die Stuttgarter Porsche Arena. Der Ausnahmekabarettist beschäftigt sich in Sigmaringen mit tagesaktuellen Themen die, wie von Christoph Sonntag gewohnt, mit spitzer Zunge kommentiert werden. Christoph Sonntag spielt Ausschnitte aus seinem neuesten Programm „Wörldwaid“, das im Januar 2020 Premiere feiert.

Tickets und Informationen

Tickets für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bis zum 31. Dezember zu je 20 Euro, ab Januar dann für 25 Euro. In Sigmaringen sind die Eintrittskarten bei der Buchhandlung Rabe sowie bei der „Schwäbischen Zeitung“ erhältlich. Zudem sind die Karten bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen in der Region verfügbar. Online können Tickets unter www.bw-macht-spass.de erworben werden. Telefonisch können sie unter der Hotline 07151/98 18 90 bestellt und per Post zugesendet werden.