B311neu: Stefanie Bürkle und Thomas Blum stellen sich den Fragen der Bürger

Landrätin Stefanie Bürkle besucht mit Projektmanager Thomas Blum und dem jeweiligen Bürgermeister alle sieben Gemeinden entlang der künftigen Trasse der B311n/B313 zwischen Meßkirch und Mengen. „Wir möchten den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie die Planungen angelaufen sind und die Fragen und Themen aus der Region zu dem Planungsprozess aufgreifen, um diese transparent und offen zu bearbeiten“, wird Bürkle in einer Pressemitteilung zitiert.

Jeweils eine Stunde lang möchte sie vor Ort in den Gemeinden aber vor allem zuhören und die Anliegen der Bürger aufnehmen. „Wir starten nun in die konkreten Planungen. Wir wollen von Anfang an ein offenes Ohr haben und die Fragen und Themen der Menschen entlang der Strecke berücksichtigen“, sagt Bürkle.

Postkarten für Fragen können vorab abgeholt werden

Vor Ort wird es Postkarten geben, auf denen die Fragen und Themen zum Planungsprozess festgehalten werden. Diese Postkarten liegen bereits im Vorfeld in den Gemeindeverwaltungen aus und können bei den Vor-Ort-Gesprächen abgegeben werden. Diese können ab Mittwoch auch online unter www.B311n-b313.de abgegeben werden.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern werden auch viele Fachleute in die Planungen eingebunden. Der Beratende Begleitkreis mit den Bürgermeistern, Fraktionsvorsitzenden des Kreistags, dem Regionalverband und der IHK tagte vor kurzem das erste Mal. Die Facharbeitskreise zu den Themen Verkehr und Umwelt folgen im kommenden Jahr, sobald erste Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Planung soll bis 2028 stehen

Um den Verkehr aus den Orten herauszubekommen, Anwohner zu entlasten sowie eine leistungsfähige und zeitgemäße Verkehrsinfrastruktur zu schaffen, hat sich der Landkreis entschieden, die Planungen selbst voranzutreiben, heißt es in der Meldung weiter. „So können wir die Gemeinden und Bürger vor Ort gut mit einbeziehen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Planungen zügig voran gehen“.

Auch wenn der Ausgangspunkt die linienbestimmte Nordtrasse ist, so gebe es keine Festlegung auf eine bestimmte Trasse. „Wir untersuchen gerade den gesamten Raum zwischen Mengen und Meßkirch“, wird Projektmanager Thomas Blum in der Pressemeldung zitiert. Er wird ab Mittwoch von seiner Arbeit auf der neuen Homepage www.b311n-b313.de immer wieder berichten. Dort sind auch Hintergründe und Erklärungen rund um die Planung zu finden.

Ziel des Landkreises ist es, dem Regierungspräsidium bis 2028 eine genehmigungsfähige Planung vorzulegen, damit das Planfeststellungsverfahren durch das Land eingeleitet werden kann. „Im Laufe der Jahre möchten wir immer wieder vor Ort kommen, die Menschen im Dialog informieren, aber auch online die Möglichkeit geben, sich an den Planungen zu beteiligen und sich zu informieren“, blickt Landrätin Stefanie Bürkle voraus.

An folgenden Tagen sind Landrätin und Projektmanager vor Ort:

Am Mittwoch, 28. Juli:

Von 18 bis 19 Uhr auf dem Krauchenwieser Löwenplatz (Ecke Alte Mengener Straße/Hauptstraße)

Von 19.30 bis 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Inzigkofen (Rathausstraße 5)

Am Donnerstag, 29. Juli:

Von 18 bis 19 Uhr im Hof des ehemaligen Altenheims in Scheer (Mengener Straße 8)

Von 19.30 bis 20.30 Uhr im Stadtpark „Schillergarten“ in Mengen (Ecke Eisenbahnstraße/Alte Straße)

Am Montag, 9. August:

Von 16 bis 17 Uhr auf dem Normaparkplatz in Sigmaringendorf

Von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Marktplatz in Sigmaringen

19.15 bis 20.15 Uhr auf dem „Marktbrückle“ vor dem Rathaus in Meßkirch