Bürgerstiftung will Sitzskulptur schaffen

Mit einer Sitzskulptur will sich die Bürgerstiftung in Sigmaringen bekannter machen. Dazu sammelt die Stiftung Spenden. Nähere Informationen erhalten Bürger bei einer Veranstaltung am Montag, 8. April, um 19 Uhr in der Aula der Alten Schule.

Wie die Sitzskulptur aussehen wird und wo sie ihren Platz findet, das ist noch unklar. „Wir wollen Anregungen aus der Bürgerschaft einfließen lassen“, sagte die Vorsitzende Andrea Huthmacher in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Ziel der Stiftung ist, mit der Aktion ihre Bekanntheit und das Spendenaufkommen zu erhöhen. „Wir möchten, dass unser Grundstockvermögen steigt“, sagte Huthmacher. Aktuell liegt es bei 65 300 Euro und blieb in den vergangenen Jahren weitgehend konstant. Nur bei einem steigenden Vermögen, kann die Stiftung auf höhere Zinserlöse hoffen und ihre Ausschüttungen dauerhaft erhöhen. Deshalb sucht die Stiftung Spender: Damit soll ihr Grundstockvermögen erhöht und es soll die Sitzskulptur finanziert werden.