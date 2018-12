Bürgerstiftung organisiert stimmungsvolle Dorfweihnacht

Sieben gilt als Glückszahl. Genau so häufig hat nun schon der dörfliche Advent in Unterschmeien stattgefunden. Und auch dieses Mal stand die Veranstaltung unter einem glücklichen Stern – zumal das Wetter mitspielte und es trocken blieb.

Von Jahr zu Jahr mausert sich der dörfliche Advent Unterschmeien zu einem Muss für Besucher aus der Umgebung – unter ihnen auch Sigmaringens neuer Bürgermeister Marcus Ehm. Nicht kommerzielle Zwecke stehen hier im Vordergrund, sondern vielmehr der Weihnachtsgedanke und die Gemeinschaft – und dafür setzen sich die Schmeier, allen voran die Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft Unterschmeien, mit viel Herzblut ein. „Vielen Dank für die Mitarbeit und Unterstützung“, lobte deshalb auch Ortsvorsteher Berthold Hotz das Engagement aller Beteiligten in seiner Begrüßungsansprache.

Auf dem Platz vor der Ortsverwaltung rahmten wieder zwei immergrüne Tore die Veranstaltung ein. Wer diese durchschritt, fühlte sich gleich entschleunigt, konnte die vorweihnachtliche Hektik vergessen. Überall funkelten kleine Lichter und es roch nach saisonalen Leckereien.

Waffeln und Punsch etwa bot das Pfarrgemeindeteam an. Die Jugendfeuerwehr schöpfte Eintopf in die Teller der Hungrigen. Beim Sportverein ließen sich die Besucher gerne eine „Rote“ aus Wildfleisch schmecken und die „Ledigen“ schenkten in diesem Jahr unter anderem weißen Glühwein aus.

Der Apfelsaft beim Fischereiverein erinnerte an den Spätsommer, außerdem verkaufte der Verein Christbäume. Wer wenige Tage vor Weihnachten noch ein Geschenk brauchte, wurde am Stand von Familie Mors fündig. Dort waren Selbstgebasteltes und andere Mitbringsel im Angebot.

Beinahe nicht erwarten konnten die Schmeier Kindergartenkinder ihren Auftritt. Voller Vorfreude hüpften sie im Pavillion umher, während der Himmel dunkler und die Lichter heller wurden. Dann war es so weit und gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sangen und musizierten sie für ihr Publikum.

Das klatschte dann auch eifrig Beifall für die Nikolauslieder. Für ihren tollen Auftritt wurden sie noch auf andere Weise belohnt: Berthold Hotz überreichte Kindergartenleiterin Miriam Obenland eine Aufmerksamkeit für Notwendiges und Wünsche des Kindergartens. Die Kinder wiederum bedankten sich mit selbstgebackenen Plätzchen bei ihrem Publikum.

Für musikalische Unterhaltung sorgten außerdem die Jugendorchester „Fortissigmo“ und „Fortekids” der Stadtkapelle Sigmaringen. Wen es nach diesem Programm fröstelte, konnte sich in der alten Schule aufwärmen und den Abend ausklingen lassen.