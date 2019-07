Bürgermeister Marcus Ehm ehrt langjährige Blutspender

Bürgermeister Marcus Ehm hat am Montag bei einer Feierstunde im Sigmaringer Rathaus 22 Männer und Frauen geehrt, die regelmäßig Blut spenden. „Mit jeder Blutspende spenden Sie 500 Milliliter Blut und etwa eine Stunde Ihrer Zeit, schenken damit aber auch anderen Personen Leben“, betonte er wertschätzend . Da Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, seien die Krankenhäuser das ganze Jahr über auf die freiwilligen und unentgeltlichen Spenden, aber auch auf die Mithilfe zahlreicher Ehrenamtlicher angewiesen. Florian Neuefeind, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dankte im Namen des DRK allen Spendern: „Es ist nicht selbstverständlich, was Sie mit Ihrer Blustpende leisten.“ Dennoch könne es insbesondere in den Sommermonaten, aber auch im Winter immer wieder zu Engpässen in der Blutversorgung kommen. „Sprechen Sie deshalb darüber und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen, um noch mehr Spender zu gewinnen“, forderte Neufeind die Geehrten auf. Ehm und Neuefeind überreichten den langjährigen Blutspendern Ehrennadeln und Verleihungsurkunden. Die Blutspender-Ehrennadel in Gold für zehn Blutspenden erhielten Roswitha Blender, Barbara Grötsch, Bastian Kiner, Frank Oehmichen und Nadja Rösch. Außerdem haben Tobias Baur, Julia Dangelmaier, Alexander Endriss, Patrick Hagg, Gerlinde Krone, Manuela Meschenmoser und Sezer Saray zehn Mal Blut gespendet. Für 25 Blutspenden erhielten Jan Egdmann und Lothar Kronenthaler die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz.

Nächste Blutspende findet am 22. Juli in der Stadthalle statt

25 Mal Blut gespendet haben auch Kurt Bregenzer, Udo Grom, Elisabeth Kleiner und Maria Elisabeth Weiger, die aber nicht zu der Feierstunde kamen. 50 Blutspenden haben Jürgen Dorner, Klaus Käfer und Beate Oehmichen hinter sich. Sie erhielten hierfür die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz.

Für 150 Blutspenden wurde Gerhard Ammann geehrt. Ihm überreichte Bürgermeister Ehm zusätzlich zur Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz und der Zahl 150 einen Präsentkorb der Stadt Sigmaringen. „In erster Linie tue ich es, um anderen Menschen zu helfen. Aber es ist auch für mich eine Möglichkeit, regelmäßig meine eigene Gesundheit zu kontrollieren. Außerdem fühle ich mich nach der Blutspende einfach besser“, erzählte Ammann. Er nutzt nahezu jede Gelegenheit, um Blut zu spenden. Die nächste bietet sich bei der Blutspendeaktion in der Stadthalle Sigmaringen am Montag, 22. Juli von 15.30 bis 19.30 Uhr.