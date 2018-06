Bürgermeister erwartet zur Sigmaringer Gartenschau nun 300 000 Besucher

Bürgermeister Thomas Schärer hat die Besucherzahlen für die Gartenschau nach oben korrigiert. „Wir sind optimistisch, dass wir 300000 Besucher erreichen“, sagte das Stadtoberhaupt bei der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag. Offiziellen Angaben zufolge rechnete die Stadtverwaltung bislang mit 200 000 Besuchern. Ein Grund für die gestiegenen Erwartungen ist der Dauerkartenvorverkauf, der alle Erwartungen übertroffen hat. Stand Dienstag sind für die Gartenschau 15200 Dauerkarten verkauft worden. Kalkuliert wurde mit einem Verkauf von 3500 Karten. Damit habe die Sigmaringer Gartenschau Maßstäbe gesetzt, da der Vorverkauf der Dauerkarten so erfolgreich gewesen sei wie bei noch keiner anderen Gartenschau, sagte Schärer. Zur Pressekonferenz am Dienstag, zu der Journalisten von Hörfunk und Printmedien aus Baden-Württemberg sich ein Bild von der Gartenschau machten, ist Tourismusminister Alexander Bonde (Grüne) zu Gast gewesen. Offiziell eröffnen wird die Gartenschau am kommenden Samstag um 10 Uhr der Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). 128 Tage lang bis 15. September möchte Sigmaringen danach ein „Volksfest für die ganze Region“ feiern, sagte Bürgermeister Schärer.