Bürgermeister Ehm legt den Amtseid ab

Der neue Sigmaringer Bürgermeister ist jetzt auch offiziell im Amt: Am Montagabend um 19.22 Uhr sprach Marcus Ehm vor etwa 200 Gästen in der Alten Schule den Amtseid, hob die Hand und gelobte Gesetzestreue: „Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen werde.“ Danach erklang lang anhaltender Applaus.

Der erste Montag des neuen Bürgermeisters begann gegen 8.30 Uhr im Rathaus: Seine Sekretärin Ulrike Hotz erwartete ihn in seinem Amtszimmer. Wenige Minuten nach seiner Ankunft leitete er die Dienstleiterrunde im Rathaus. „Die Teilnehmer sagten mir, dass es schneller ging als sonst“, so Ehms erstes Fazit. Nach anderthalb Stunden endete seine erste Sitzung.

Die „Insignien der Macht“, wie sein Stellvertreter Bernt Aßfalg formulierte, bekam er am Abend bei der Feierstunde in der Alten Schule. Dazu gehörten: der Schlüssel für den Dienst-Audi, etwas Süßes als Marschverpflegung und eine Packung grüner Stifte. Mit dieser Farbe schreibt bekanntlich nur der Behördenleiter, sodass sich seine Notizen und Hinweise auf Schriftstücken hervorheben.

Aßfalg versprach die Unterstützung des Gesamtunternehmens Stadt Sigmaringen, wie er die städtische Belegschaft nannte. „Dienstleistungs- und leistungsorientiert packen wir die neuen Ideen, von denen Sie sicher einen vollen Koffer haben, zusammen an.“

Den Höhepunkt leitete der dienstälteste Gemeinderat Elmar Belthle ein. Von Seiten des Gemeinderats bat er dem neuen Chef der Stadtverwaltung eine „angenehme und zielführende Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt Sigmaringen an“. Belthle lenkte den Blick, nachdem er den Amtseid abgenommen hatte, auf Ehms Antrittsrede.

Das einzige Grußwort des Abends sprach der erste Landesbeamte Rolf Vögtle. Da sich er und Ehm schon länger kennen und duzen, hielt er eine persönliche Rede, in der er den neuen Bürgermeister als Menschen charakterisierte: „Ehm ist kein Dampfplauderer: Er ist authentisch, kontaktfreudig und ehrlich.“ Die Wahl zu gewinnen, sei ihm über seine Nähe zu den Menschen und seine zurückhaltende Linie gelungen. Ob er auch bei seinem ersten großen Auftritt als Bürgermeister dabei bleibt?, fragten sich die Zuhörer.

Ehm bedankte sich in seiner zwölfminütigen Rede bei seinen Vorrednern, der Sängerin Dorothee Ruoff und dem Pianisten Hannes Kalbrecht sowie bei seinen Freunden und Verwandten, die ihn in Wahlkampfzeiten berieten. Auf seinem Manuskript standen einige Projekte, die in Sigmaringen anstehen, doch er nannte sie nicht. Stattdessen erzählte er von seinen spontanen Besuchen im Rathaus. „Ich bin einfach mal in die Büros reingelaufen und habe viele lachende und fragende Gesichter kennengelernt.“ Er freue sich riesig auf die Zusammenarbeit, sagte das neue Stadtoberhaupt: „Was ich hier spüre, stimmt mich wirklich positiv.“ Sein Ziel sei, Sigmaringen so zu gestalten, dass die Bürger hier gut leben könnten.