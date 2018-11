Bürgermeister Ehm bläst die Fanfare und erhält Aufgabe

Feuertaufe für Bürgermeister Marcus Ehm beim 11.11. der Narrenzunft Vetter Guser im Café Seelos: Der neue Schultes ist von Zunftmeister Hartwig Mahlke zum Narrenrat ernannt und mit dem Narrenratskittel eingekleidet worden. Mahlke und Ehm kennen sich als Fanfarenzugskameraden seit Jahrzehnten. Trotzdem verschonte Mahlke seinen Nebensitzer Ehm nicht. „Da kommt ja einfach nichts“, beschrieb Mahlke die gespenstische Ruhe, die aus seiner Sicht im Rathaus herrscht.

Ein Lob erhielt Ehm für seine Moderation der Bürgerinformation zum Freibad. Er habe souverän auf die geäußerte Kritik reagiert. Ehms Reaktion darauf: „Beim Vetter Guser habe ich gelernt, dass man auch mal den Mund halten muss.“ Bevor er seinen ersten Auftritt am 11.11. hatte, bekannte sich Ehm zu seinen Wurzeln. Als ihm Mahlke eine Fanfare reichte, spielte der Bürgermeister darauf „Noi, noi, isch nix passiert.“ Und zwar tadellos.

Sein erstes 11.11.-Gedicht drehte sich darum, dass ihm jeder seit seinem Amtsantritt am Kittelzipfel zieht. Am Ende eines jeden Verses wiederholte Ehm den Klagerefrain: „Ich kann Euch sagen, liebe Leit, ma hot’s it leicht als Schultes heit“, reimte der Bürgermeister. Der Taubenkot in der Apothekergasse, das neue Hotel, das gebrochene Stillschweigen beim Grundstückskauf auf dem Kasernenareal – das alles werde dem Schultes angekreidet. Seine Zuhörer stimmten mitleidig in das Wehklagen mit ein, als er seinen Refrain wiederholte. Ehms erster Auftritt: Reimgewaltig und pointiert!

Apropos Hotel: Der Zunftmeister schrieb ihm diese Hausaufgabe ins Büchlein. „Bis 2023 brauchen wir die Hotelbetten – egal wie“, sagte er und bezog sich aufs Narrentreffen, das zum 300-jährigen Jubiläum der Ersterwähnung des Bräutelns in fünf Jahren in Sigmaringen gefeiert wird.

Neben Ehm gehörten der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU) , Landrätin Stefanie Bürkle, die frühere Politikerin Tanja Gönner und erstmals die grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden zu den Gästen. Letztere hielt sich noch vornehm im Hintergrund. Bareiß sprach über sein neues Leben als Staatssekretär. Sein Chef, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, würde ihm immer die Häppchen wegessen, sparte Bareiß nicht mit Selbstironie. Zum Dreikampf um den CDU-Parteivorsitz sagte der Staatssekretär. Annegret Kamp-Karrenbauer, kurz AKK, habe einen Nachteil: Ihr Name passe auf kein Plakat. In tiefstem Schwäbisch reimte Bareiß: „Bei so Doppelnama do verzieh i da Riaßl, des klingt ja fast wie Hellstern-Missel“, sagte er bezogen auf die CDU-Fraktionsvorsitzende in Sigmaringen. Und Kandidat Jens Spahn, so Bareiß, werde im März zu ihm in den Wahlkreis kommen. Damit war wohl das CDU-Starkbierfest in Laiz gemeint. „März ist zu spät“, so ein Einwurf eines Narren. „Egal", konterte Bareiß.

Landrätin Bürkle war weniger politisch, aber dafür nicht weniger stark in ihrer Aussage. Sie sang ein Loblied auf die Narren, was der Veter Guser gerne hörte: „Ihr hend Persönlichkeita, die führed, und gleichzeitig dia Massa motivierat.“ Bürkles Folgerung: Deshalb sollten sich mehr Narren bei den Kommunalwahlen am 26. Mai aufstellen lassen.

Fritz Schulz ergriff als Kommunalpolitiker der Freien Wähler und Mitglied des Brunnenbergchors das Wort. Zum SZ-Artikel in der Samstagausgabe, in dem von einer Rivalität zwischen beiden Fasnetsvereinen die Rede war, sagte Schulz: „Das stimmt so nicht, wir sind Freunde.“ Zunftmeister Mahlke nannte die Behauptung einen „Hafenkäs, beide Vereine sind in närrischem Gefrotzel verbunden“.

Würdeloser FC Bayern

Der Redner mit der weitesten Anreise, General a.D. Manfred Hofmeyer, aus Philippsburg kreiste um die Weltpolitik: Trump, Putin, Erdogan und Merkel waren seine Aufhänger und er streifte die legendäre Pressekonferenz des FC Bayern. Hoeneß, Rummenigge & Co. attestiert er Größenwahn, weil sie die Würde ihres Vereins für unantastbar hielten, anderen diese Würde, die sie für sich reklamierten, aber nicht zubilligten. Recht hat er, der frühere Kommandeur der 10. Panzerdivision, und erntete anerkennendes Nicken.

Das Schlusswort gehörte Albrecht von Hohenzollern, der im Namen seines Bruders Karl Friedrich, der sich entschuldigen ließ, ein Weihnachtslied zum nicht existierenden Sigmaringer Weihnachtsmarkt anstimmte. Zur Melodie „Oh Tannenbaum“ besangen die Narren, warum es weder auf dem Schloss, noch auf dem Marktplatz, noch auf dem Karlsplatz einen Markt geben wird. Der neue Bürgermeister wollte das so nicht stehen lassen. Wartet mal ab, da werde sich vermutlich bald etwas ändern, sagte er und ließ sich wie die anderen Gäste mit einer Schlachtplatte verwöhnen.