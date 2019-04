Bürgerinitiativen und CDU kämpfen für den Bau der Trasse

Der Plan der Landkreisverwaltung, nach dem Aus der Straßenplanungsgesellschaft ein eigenes Planungsteam zur Realisierung der sogenannten Nordtrasse einzurichten, wird weiter heiß diskutiert. Nachdem sich der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen klar gegen einen solchen Alleingang positioniert hatte (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete gestern), haben sich am Donnerstag die CDU-Kreistagsfraktion sowie die beiden Bürgerinitiativen „Lebenswertes Göggingen und Umgebung“ sowie „Nein zur Nordtrasse – für eine Trassenführung der Vernunft und Zukunft“ aus Inzigkofen und Laiz, die sich gemeinsam als „Bündnis Trasse Mengen-Meßkirch“ für einen sinnvollen Verlauf der Nordtrasse einsetzen, zu Wort gemeldet.

„Wir sind bestürzt über die Entscheidungen der Landkreise Bodensee und Ravensburg, der angestrebten Straßenplanungsgesellschaft Planungsteam Bodensee-Oberschwaben nicht beizutreten“, teilen die beiden Vorsitzenden Rainer Ohmacht und Bruno Dreher mit. Bei der angestrebten Lösung für die bestehenden Verläufe der B311 und B313 handele es sich ihrer Meinung nach „mitnichten nur um einfache Umfahrungen einiger weniger Dörfer mit verkehrsgestressten Bürgern“. Vielmehr gehe es um den Lückenschluss einer seit Jahrzehnten geforderten Ost-West-Achse Ulm-Freiburg. „Die angestrebte Trasse würde auch dem steigenden Verkehrsaufkommen der kommenden Jahrzehnte standhalten“, schreiben sie in einer Pressemitteilung.

Mehrere „kleine Lösungen“ für die Orte Krauchenwies, Göggingen, Scheer und Sigmaringendorf, wie sie die Grünen vorschlagen, „halten wir für Flickschusterei“, so Ohmacht und Dreher. „Wir von den beiden Initiativen appellieren eindringlich an alle Mitglieder des Kreistags des Landkreises Sigmaringen, die Chance zu nutzen und die Planungen schnellstmöglich voranzutreiben. Unterstützen Sie unsere Landrätin Stefanie Bürkle in diesem Bemühen“, fordern sie.

Auch die CDU-Kreistagsfraktion, der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger sowie die betroffenen Kommunen haben sich gestern via gemeinsamer Pressemitteilung, verschickt von Jochen Spieß, Bürgermeister aus Krauchenwies, ähnlich zu Wort gemeldet. Die CDU unterstütze demnach eindeutig die Idee, dass mit eigenen Planungen des Landkreises, unterstützt durch die betroffenen Kommunen und gemeinsam mit den Bürgerinitiativen, eine vernünftige Trasse der B 311 neu im Landkreis Sigmaringen geplant werden soll.

„Unsere Mitbürger, für die geplant wird, sehnen sich seit Jahrzehnten nach dieser Entlastung. Wenn man sich die Umfrage der IHK-Bodensee Oberschwaben aus dem Jahr 2017 vor Augen führt, so steht bei den Firmen im Landkreis noch immer die Erreichbarkeit über die Straße unter den TOP 5 der genannten Handlungsbedarfe“, so der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger, der für die Christdemokraten auch im Kreistag sitzt. Dies sei deshalb besonders wichtig, weil der Anteil am Schwerlastverkehrsaufkommen in den nächsten Jahren weiter steigen werde. „Die zu dieser Lösung ablehnende Haltung der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden sowie des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen ist aus Sicht der Betroffenen völlig inakzeptabel“, heißt es weiter.

CDU: Weg der Grünen „Fahrt ins Ungewisse“

Der Bund habe die Trasse in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Die Akteure vor Ort hätten es nun nach über zwei Jahren geschafft, die bürokratischen Hemmnisse zu beseitigen und es nun selbst in der Hand, zu planen, damit das Projekt vorankomme. „Nach jahrzehntelangem Ringen sind wir so weit wie nie und so einig wie nie“, heißt es. Der Vorschlag der Grünen, zum jetzigen Zeitpunkt wieder kleine Umfahrungslösungen zu bevorzugen, sei in vierfacher Hinsicht schlecht. „Erstens wird das Heft des Handels wieder aus der Hand gegeben. Zweitens gerät man bei der Finanzierung kleiner Lösungen wieder in die Förderabhängigkeit des Landes und drittens liegt der finanzielle Löwenanteil bei diesen Lösungen immer bei den Gemeinden. Zum Vierten würden wir auch unglaubwürdig beim Bund und beim Land Baden-Württemberg, bei denen man um die jetzigen Möglichkeiten gekämpft hat.“ Würde also der Haltung der Grünen gefolgt werden, „würden wir alle erreichten Vorteile, auch finanzielle, aufgeben und die Fahrt ins Ungewisse antreten“.

Die Menschen im Landkreis hätten das Nachsehen. Jetzt gelte es, kühlen Kopf zu bewahren. Dass sich der Landkreis Ravensburg überraschend an der Planungsgesellschaft nicht beteilige und der Bodenseekreis ebenso nicht beitrete, müsse kein Nachteil sein. Die Pressemitteilung schließt mit dem Satz: „Für Keiltreiberei im Landkreis Sigmaringen ist jetzt keine Zeit – Geschlossenheit ist gefordert.“