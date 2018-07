Bürgerinitiative unterstützt Wohnungslosenhilfe

Die Mitglieder der Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ haben einen Scheck über 400 Euro an Joachim Freitag, den Leiter der Wohnungslosenhilfe Sigmaringen, überreicht. Da Boris Palmer anlässlich der Vorstellung seines Buches „Wir können nicht allen helfen“ auf Honorar verzichtet hatte, wurde ein Reingewinn von 250 Euro erzielt, die Mitglieder der Bürgerinitiative stockten den Betrag auf 400 Euro auf.

Auch in Sigmaringen macht sich der bundesweite Trend bemerkbar, dass immer mehr, immer jüngere Bürger und zunehmend auch Frauen unverschuldet von Wohnungslosigkeit betroffen sind, so dass die verfügbaren Plätze im Aufnahmehaus und im betreuten Wohnen aufgestockt werden mussten, schreibt die Bürgerinitiative in einer Mitteilung.

Die Maßnahmen werden durch den Landkreis finanziert, für die medizinische Ambulanz und für Notsituationen ist die Wohnungslosenhilfe allerdings auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen.

Joachim Freitag äußerte auf die Frage, wie den Wohnungslosen außerdem geholfen werden könnte, spontan: mit Akzeptanz durch die Bevölkerung und mit bezahlbarem Wohnraum zur Miete.

In einem Punkt sticht die Sigmaringer Wohnungslosenhilfe übrigens im Vergleich mit anderen Landkreisen positiv hervor: Mehr als 90 Prozent beenden die Wiedereingliederungsmaßnahmen in die Gesellschaft positiv.