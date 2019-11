Bürger enttarnen falsche Polizisten

Eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter aus dem Kreis Sigmaringen sind am Donnerstag bei der Polizei eingegangen. Bei allen Angerufenen meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Polizeidienststelle und erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Danach wurden die Angerufenen teilweise über Geld und Wertgegenstände ausgefragt. In allen bisher der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht, so die Polizei.