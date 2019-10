Bürger engagieren sich fürs Zusammenleben

Eine Bodensee-S-Bahn, die im Halbstundentakt auf der Bodenseegürtelbahn verkehrt und Radolfzell und Friedrichshafen verbindet? Was Bahnkunden bisher nur zu träumen wagten, könnte schon in zehn Jahren Realität sein. Ministerialdirektor Uwe Lahl stellte das auf der Mobilitätskonferenz nördlicher Bodensee am Montag in Friedrichshafen in Aussicht. Möglich machen sollen das großzügigere Förderrichtlinien, die im Zuge des Klimapakets der Bundesregierung entstehen.