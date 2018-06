Bürger diskutieren im Internet rund um die Uhr

Die längste Bürgerversammlung, die es im Kreis Sigmaringen je gab, beginnt am Dienstag nach Ostern und endet erst zwei Wochen später. Rund um die Uhr können die Bürger ihre Meinung sagen und werden garantiert nicht unterbrochen. Das neue Format gibt es im Internet. Auf der Internetseite www.zivilarena.de werden zwei Wochen lang Ideen für die Zeit nach der Bundeswehr gesammelt. Einzige Bedingung: Wer mitdiskutieren möchte, muss sich registrieren. Gewünscht sind echte Namen, keine Kunstnamen. Allerdings ist die Registrierung auch ohne Nennung des Namens möglich. „Wir ermutigen zum Klarnamen“, sagt Wanda Wieczorek von der Berliner Firma Zivilarena, die die Diskussion begleitet.

Der erste Versuch, die Bürger zu beteiligen, ist mächtig schiefgegangen. Zur Bürgerversammlung vor zwei Wochen in Ennetach kamen lediglich die Bürger, die sich kraft Amtes für das Thema interessieren müssen. Nun starten die Verantwortlichen im Internet den zweiten Versuch, die Bürger für das Thema zu begeistern. Bis Donnerstagabend war auf der Internetseite noch wenig Betrieb. Doch die Verantwortlichen hoffen, dass sich dies bis zum Beginn der Diskussion am Dienstag ändert.

Auf der Diskussionsseite begrüßt Wanda Wieczorek den Besucher mit einem Video und stellt sich als Moderatorin vor. Sie wird die Diskussion in den kommenden zwei Wochen begleiten. Die Moderatorin wird eine tägliche Zusammenfassung schreiben und andere Impulse geben. Dies geschieht im sogenannten Logbuch. So wurden im Vorfeld Videos gedreht, die die Teilnehmer zur Diskussion anregen sollen. Auf der Seite gibt es außerdem kurze Beiträge zu aktuellen Ideen. Für Sigmaringen wird beispielsweise die Fußgängerbrücke über die Hohenzollernstraße erläutert, die die Hochschule mit der Kaserne verbinden soll.

„Die Diskussion soll dafür sorgen, dass die Politik ein Gefühl für die Meinung der Bürger bekommt“, sagt Axel Pfennigschmidt von Zivilarena. Die Ideen und Gedanken der Bürger werden nicht ins Leere laufen, versprechen die Verantwortlichen. „Wir werden eine Dokumentation erstellen und die Ergebnisse an die Politik übergeben“, sagt Timo Meisel von der Firma Zivilarena, „dadurch entsteht eine gewisse Verbindlichkeit“.

In Schweinfurt diskutierten 200 Teilnehmer

Die Firma kennt sich mit derartigen Diskussionen aus. In Schweinfurt diskutierten 200 Teilnehmer, wie es nach dem Abzug der US-Armee weitergeht. In Bielefeld beschäftigten sich 160 Teilnehmer mit der Zukunft der Stadtbahn. Die Zahl der Besucher, die die Diskussionen verfolgten, lag im vierstelligen Bereich. Da der Raum Sigmaringen/Mengen/Hohentengen von den Einwohnern her deutlich kleiner ist, rechnen die Verantwortlichen im Vergleich mit weniger Teilnehmern.

Aber mehr Teilnehmer als bei der Infoveranstaltung in Ennetach sollten es schon sein.

Wer sich registrieren möchte, braucht eine E-Mail-Adresse, muss einen Diskussionsnamen und ein Passwort eingeben. Die Registrierung dauert keine zwei Minuten und funktioniert technisch einwandfrei. Das Angebot ist niederschwellig. Zur Onlinediskussion geht’s unter der Adresse

www.zivilarena.de

Auftraggeber der Diskussion ist das Landratsamt.