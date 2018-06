Bäume kommen unter den Hammer

Der Auktionator Martin Kohnle aus Tannheim bei Memmingen kennt sich bestens mit Kälbern aus. Dass er Rosen, Stauden oder die griechische Siegesgöttin Nike versteigern soll, das ist für den Auktionator Neuland. Der Baumschulgarten auf der Gartenschau wird nicht einfach abgebaut, er löst sich „auf ausgesprochen unterhaltsame Weise auf“, wie es das Gartenschaubüro in einer Ankündigung der Versteigerung formuliert. Am Finaltag der Gartenschau am 15. September wird es die Versteigerung geben.

„Wir wollen damit eine weitere Attraktion bieten“, sagt die Organisatorin Anette App von der gleichnamigen Baumschule aus Riedlingen. Wie bei anderen Auktionen auch gilt auf der Gartenschau die eiserne Regel: Den Zuschlag erhält nur, wer bar oder mit EC-Karte bezahlt. Tragbare Pflanzen wie die Rosensträucher oder andere Gewächse können die Besucher direkt mitnehmen. Da sich die meterhohen Hainbuchenhecken oder die Bonsaibäume nicht einfach wegtragen lassen, werden sie später von Baumschulen zugeliefert oder können abgeholt werden, je nachdem, wie es der Kunde wünscht.

Wer den 40 Jahre alten Eibenbonsai ersteigern möchte, der wird wohl einige Tausend Euro hinblättern müssen. Organisator Roland Schlegel, der im Juli überraschend verstarb, gab den Wert bei der Eröffnung mit rund 10 000 Euro an. Die Pflanze ist so penibel geschnitten, dass die geschwungene Eibe mit ihren runden Köpfen leicht als Hydra – das schlangenähnliche Wesen, das für jeden abgeschlagenen Kopf zwei neue Köpfe hervorbringt – durchgeht.

Eine griechische Siegesgöttin soll mehr als 1000 Euro in die Kasse bringen. Den Preis für die kubischen Hainbuchenhecken geben die Baumschulen mit rund 1500 Euro an. Weit mehr als 150 Gehölze kommen am Schlusstag der Gartenschau unter den Hammer. In der kommenden Woche will Organisatorin App die Artikel nummerieren, damit sich die Auktionsteilnehmer einen besseren Überblick verschaffen können.

Die Unlingerin hat die Organisation von Roland Schlegel übernommen. Schlegel sei der Motor bei der Gestaltung des Gartens der Baumschulen gewesen, die sich erstmals wieder an einer Gartenschau beteiligten. „Pflanzen werden heute immer häufiger bei Aldi oder im Baumarkt gekauft“, sagt seine Nachfolgerin App, „er wollte mit der Gartenschau erreichen, dass sich Besucher auf die Herkunft der Pflanzen zurückbesinnen“.

Am Sonntag, 15. September, gibt es auf der Gartenschau fünf Auktionstermine : 10, 11, 12, 13 und 16 Uhr. Die Auktion findet direkt im Garten der griechischen Mythologie auf dem Festplatz statt.