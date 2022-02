Azubis der Pflegeschule freuen sich über Starterpaket

Nach etwas längerer Wartezeit freuen sich die Auszubildenden der SRH-Berufsfachschule für Pflege in Pfullendorf über ihr Azubi-Starterpaket. Enthalten sind darin ein Tablet, Fachbücher und eine Einladung zu einem Azubi-Event bei der SRH-Holding in Heidelberg. Damit könne digitales, selbstverantwortliches Lernen mit professioneller Begleitung umgesetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Berufsfachschule für Pflege arbeitet nach dem sogenannten „CORE-Prinzip“, dies sei eine zukunftsweisende und prämierte Lehr- und Lernmethode, bei der die Kompetenzen des Lernenden im Mittelpunkt stehen, nicht allein der theoretische Stoff. Vermittelt werden nicht nur die fachlichen Fähigkeiten, sondern auch die Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz.

Die individuelle Ausbildung des Menschen und seine persönliche Entwicklung seien das Ziel. Gemeinsam mit Pflegedirektor Stefan Ries, Renate Trell, Leiterin des Personalmanagements, Personalreferentin Snezana Berger sowie Schulleiterin Daniela Eichelmann, überreichte Geschäftsführer Jan-Ove Faust den Auszubildenden die Pakete und wünschte viel Erfolg in der Ausbildung.