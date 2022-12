Autos streifen sich nach missachteter Vorfahrt

Eine missachtete Vorfahrt war der Grund für einen Unfall, zu dem es am Dienstagmorgen auf der L277 zwischen Laiz und Sigmaringen gekommen ist. Der Fahrer eines Renault wollte laut Polizeibericht von der Gorheimer Allee kommend über die Einfädelungsspur die L277 in Richtung Sigmaringen fahren. Beim Einfädeln nahm er einer 36-Jährigen, die mit ihrem Mini in Richtung Sigmaringen unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Beteiligten reagierten zum Glück schnell, sodass sich die beiden Fahrzeuge nur leicht streiften. Dabei entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1000 Euro.