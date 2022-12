Autohaus Zimmermann als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet

Es sei nicht selbstverständlich, bei Alarmen tagsüber, während der Arbeitszeit, auf qualifiziert ausgebildetes Personal in der gebotenen Eile und in ausreichender Zahl zurückgreifen zu können. Umso dankbarer ist die Stadt Sigmaringen nach eigenen Angaben den Unternehmen, die ihre gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Feuerwehreinsätze auch spontan freistellen. Auf Empfehlung des Ausschusses der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen beschloss der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses des Gemeinderats, das Autohaus Zimmermann deshalb mit dem Förderschild „Partner der Feuerwehr“ des Deutschen Feuerwehrverbandes auszuzeichnen.

Seit Jahrzehnten ist die Autohaus Zimmermann der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen, insbesondere der Einsatzabteilung Oberschmeien, freundschaftlich verbunden, heißt es. Von den derzeit 34 Mitarbeitern des Autohauses sind aktuell drei Beschäftigte aktive Mitglieder der Einsatzabteilungen Unter- und Oberschmeien. Einer dieser Mitarbeiter leistet Ausbildungs- und Jugendarbeit in der Sigmaringer Jugendfeuerwehr, ist Abteilungskommandant in Oberschmeien, der weitere Mitarbeiter ist stellvertretender Abteilungskommandant in Oberschmeien und ebenso als Betreuer der Jugendfeuerwehr tätig. Beide sind zudem als Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Der Dritte wiederum stärkt die Einsatzabteilung Unterschmeien als ausgebildeter Truppführer und war zurückliegend in der Funktion des stellvertretenden Abteilungskommandanten in Unterschmeien eingesetzt.

Für die Aus- und Fortbildung, insbesondere den trainingsintensiven Übungsdiensten zu Verkehrsunfällen, stellte das Autohaus Zimmermann bereits mehrere Schrottfahrzeuge als Trainingsobjekt kostenlos zur Verfügung. Es erhielt zudem den Zuschlag für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens der Abteilung Sigmaringen. Dieses Einsatzfahrzeug wurde am 1. März 2018 an die Feuerwehr übergeben.