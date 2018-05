Autofahrerin touchiert am Karlsplatz ein Kind

Am Zebrastreifen beim Karlsplatz ist am Montag gegen 12.45 Uhr ein Kind von einem Auto touchiert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sucht sie Zeugen zu dieser Straßenverkehrsgefährdung. Das Kind hat laut Polizeibericht den Zebrastreifen von der Stadtmitte kommend in Richtung Karlsplatz überquert und wurde, kurz bevor es die andere Straßenseite erreichte, vom Wagen einer unbekannten Autofahrerin touchiert, die von der Fürst-Wilhelm-Straße in Richtung Bahnhof einbog. Das Kind wurde hierbei nicht verletzt. Bei dem Auto handelte es sich um einen dunkelgrünen Kleinwagen, der nach Angaben des Kindes von einer Frau mit braunen zum Pferdeschwanz zusammengebunden Haaren gefahren wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.

