Autofahrerin missachtet Vorfahrt an Kreuzung

Eine 34 Jahre alte Audi-Fahrerin hat am Donnerstagmorgen die Vorfahrt 73-jährigen Toyota-Fahrers missachtet. Wie die Polizei mitteilt, kam es deshalb gegen 8.15 Uhr in der Schulstraße in Laiz deshalb zu einem Verkehrsunfall. Der 73-Jährige kam demnach rechts aus der Schillerstraße und war vorfahrtsberechtigt. Die Autos stießen im Einmündungsbereich zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, wie die Polizei mitteilt.