Autofahrerin bestohlen

Opfer zweier dreister Diebinnen ist eine 44-Jährige am Samstag gegen 11.30 Uhr geworden. Das teilt die Polizei nun mit. Die Frau stand mit ihrem Pkw an der geschlossenen Bahnschranke in der Fürst-Wilhelm-Straße und wurde dort von den zwei jungen Frauen angesprochen, ob sie bis zur Binger Straße mitfahren könnten. Die 44-Jährige nahm das Duo bis zu einer Tankstelle mit und stellte erst später fest, dass die Frauen einen Umschlag mit persönlichen Dokumenten und Bargeld aus einer Tasche auf dem Rücksitz mitgenommen hatten. Die beiden laut Polizei etwa 18 Jahre alten Diebinnen sollen langes, schwarzes Haar und gebräunte Haut gehabt haben. Personen, denen das Duo aufgefallen ist oder die Hinweise auf die beiden Heranwachsenden geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07571 / 10 40 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.