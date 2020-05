Autofahrerin übersieht Motorrad: Biker lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein Motorradfahrer am Sonntagmittag nach einem schweren Verkehrsunfall bei Gutenstein ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine aus Richtung Sigmaringen kommende Autofahrerin gegen 12.50 Uhr von der L 277 nach links in Richtung Gutenstein ab. Dabei übersah die 24-Jährige eine entgegenkommende Yamaha. Der 48-jährige Motorradfahrer stieß gegen den VW Golf, fuhr danach eine Böschung hinunter, wo er gegen einen Rohrpfosten und mehrere kleine Bäume prallte. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich. Er kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Totalschaden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Den Schaden an ihrem Auto schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.