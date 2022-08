Autofahrer unter Drogenbeeinflussung und ohne Führerschein

Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 25-jähriger Fiat-Fahrer nach Mitteilung der Polizei am Dienstagmittag gegen 14 Uhr in der Binger Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle konnte der Mann einer Polizeistreife lediglich einen Führerschein vorzeigen, der in Deutschland bereits abgelaufen und somit nicht mehr gültig war. Im weiteren Verlauf erkannten die Beamten bei dem 25-Jährigen einen deutlichen Einfluss von Drogen. Die Polizeibeamten ordneten bei dem Mann zwei Blutproben an, die in einer Klinik entnommen wurden. Der 25-Jährige gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Seinen Wagen sowie den nicht mehr gültigen Führerschein stellten die Beamten sicher.