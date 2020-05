Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist von der Polizei in der Nacht zum Mittwoch gestoppt worden. Ein Zeuge hatte die Polizei Mittwoch 1.15 Uhr auf einen 33-Jährigen aufmerksam gemacht, da sich dieser in der Pfauenstraße auffällig in der Nähe seines Fahrzeugs aufhielt. Bei der Überprüfung des Verdächtigen ergaben sich laut Polizeibericht keine Anhaltspunkte einer Straftat, es wurden jedoch deutliche Ausfallerscheinungen festgestellt. Aus diesem Grunde untersagten ihm die Beamten präventiv die Fahrt mit einem Fahrzeug. Wenig später wurde der Mann mit seinem Auto im öffentlichen Straßenverkehr angetroffen. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde er wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.