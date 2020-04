Autofahrer rast im Rausch auf Fußgänger zu

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend unter Drogeneinfluss in der Sigmaringer Bussenstraße mit seinem Wagen einen Passanten gefährdet. Der Mann war rasant auf den Fußgänger zugefahren, der sich ihm in den Weg gestellt hatte, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern, teilt die Polizei mit. Nur ein Sprung zur Seite verhinderte Schlimmeres.

Zuvor hatte sich nach Angaben der Polizei noch mehr abgespielt: Am Montagabend betrat ein maskierter Mann durch die offenstehende Balkontür eine Erdgeschosswohnung am Ende der Bussenstraße. Ein alleine anwesender Jugendlicher wurde aufmerksam und versuchte, die Tür zu schließen. Der Eindringling packte den Jugendlichen und flüchtete über den Balkon. Bei dem Angriff wurde der 14-Jährige leicht verletzt.

Wegen dieses Vorfalls organisierte die Familie für den nächsten Tag einen Wachdienst. Zwei männliche Verwandte des Jugendlichen bezogen sahen gegen 21.10 Uhr eine männliche Person aus dem betreffenden Haus rennen. In der Annahme, es sei der Eindringling, eilten die beiden Wächter dem Mann hinterher. Das ging beinahe schief. Dem Verdächtigten gelang es trotz seiner Verfolger, mit dem Auto wegzufahren. Einer der beiden Wachmänner stellte sich dem Auto in den Weg, wodurch es zu dem genannten Vorfall kam, bei dem der Fußgänger beiseite springen musste.

Dieser nahm daraufhin mit seinem Auto die Verfolgung auf und stellte den Flüchtigen in der Achbergstraße. Die Polizei wurde informiert. Eine Streife fuhr an und stellte bei der Kontrolle des festgehaltenen Autofahrers fest, dass er zuvor Drogen genommen hatte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht.

Es stellte sich heraus, dass der Mann kein Unbekannter war. Denn bereits im Februar war der 21-Jährige aufgefallen, weil er mit seinem BMW in der Sigmaringer Innenstadt auf einen Fußgänger zugesteuert war und erst unmittelbar vor dem Mann scharf abgebremst hatte. Damals wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen ihn ermittelt. Weil der BMW-Fahrer am Mittwochabend nun scheinbar wieder rücksichtslos auf einen Menschen zuraste, nahmen ihm die Ermittler den Führerschein ab. Anzeigen werden nach Abschluss der Ermittlungen folgen.