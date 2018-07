Autofahrer prallt gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Winterlinger Straße in Sigmaringen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 33-jähriger Autofahrer in einem Skoda-Kombi aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu. „Wir haben so viel Aufwand wie nie betrieben, um den eingeklemmten Mann zu befreien“, berichtete Feuerwehrkommandant Jürgen Bossert noch von der Unfallstelle. Vier hydraulische Geräte seien im Einsatz gewesen. Den Sachschaden schätzt Bossert auf mindestens 15 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 21 Mann vor Ort, DRK und Malteser mit je zwei Einsatzkräften sowie ein Notarzt und die deutsche Rettungsflugwacht mit einem Hubschrauber. Die Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei örtlich umgeleitet. Ein Video zum Unfall sehen Sie im Laufe des Tages unter www.schwaebische.de Foto: Thw