Autofahrer machen sich aus dem Staub

Das Polizeipräsidium Ravensburg meldet Fälle von zwei Unfallfluchten: die eine in Sigmaringen, die andere in Schwenningen. Im Zeitraum vom 3. Dezember, 17.30 Uhr, und 4. Dezember, 7.30 Uhr, hat nach Angaben der Polizei vermutlich ein Mercedes-Benz eine Gartenmauer in der Vorstadt 2 in Sigmaringen beschädigt. Ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich ein Autofahrer, der am 4. Dezember gegen 10 Uhr in der Alten Pfarrstraße in Schwenningen ein Auto streifte. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 10 40 zu melden.