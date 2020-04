Autofahrer kracht in Schuppen und flieht

Ein unbekannter Autofahrer ist zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr im Sigmaringer Gewerbegebiet Wachtelhau gegen einen Schuppen gefahren. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher verließ den an der Reinhold-Frank-Straße gelegenen Unfallort ohne sich zu melden. Deswegen ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen Unfallflucht.