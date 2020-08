Autofahrer kracht betrunken gegen Leitplanken

Mit einem Straßenschild und mehreren Leitplankenabschnitten ist ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zum Samstag gegen 23.30 Uhr kollidiert. Der Mann befuhr die Bundesstraße von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen, als er auf Höhe der Skateranlage Sigmaringen seinen Toyota zu weit nach links lenkte. Er krachte erst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen die Leitplanke. Beim Gegenlenken stieß noch gegen die mittlere Leitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Außerdem habe der Mann nach eigenen Angaben keinen Führerschein. Er musste im Krankenhaus nach der Untersuchung seiner Verletzungen eine Blutprobe abgeben. Ob er sicih nun auch noch wegen Fahrens ohne Führerschein angezeigt wird, prüft die Polizei derzeit. In jedem Fall muss er sich wegen Beleidigung verantworten, weil er die Polizeibeamten im Krankenhaus mehrmals beschimpft hatte.