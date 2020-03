Autofahrer ist viel zu schnell im Tunnel

Mit einem Fahrverbot und einem erheblichen Bußgeld muss ein Autofahrer rechnen, der am Mittwochabend mit über 100 Kilometer pro Stunde durch den Mühlbergtunnel in Sigmaringen stadtauswärts raste.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, fuhr ein Auto gegen 18.15 Uhr von der Nepomuckbrücke in Richtung Mühlbergtunnel. Zwischen der Brücke und dem Tunnel hatte der US-amerikanische Sportwagen bereits eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit. Im Tunnel bremste der Fahrer dann kurz ab, um der durch seinen Wagen entstehenden Geräuschkulisse zu lauschen. Danach beschleunigte er auf knapp über 110 Kilometer pro Stunde und brauste in Richtung ortsauswärts, obwohl nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind.