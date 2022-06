Autofahrer fährt nach Spiegelstreifer weiter

Beim Befahren der L 277 von Bingen nach Sigmaringen ist am Montag gegen 8.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer nach links, leicht auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Folge streifte das Auto den Seitenspiegel eines entgegenkommenden VW, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand.

Weil der Unfallverursacher seine Fahrt anschließend unbeirrt fortsetzte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, hat das Polizeirevier Sigmaringen nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Telefon 07571/1040 um Hinweise.