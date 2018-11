Autofahrer bringt Motorrad zu Fall

Eine schwer und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Mühlbergstraße auf der Bundesstraße 32. Ein 23-jähriger Ford-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße und übersah beim Wechseln nach links ein von hinten herannahendes Leichtkraftrad. In Folge der anschließenden Kollision wurden sowohl der 17-jährige Lenker des Leichtkraftrades als auch seine 16-jährige Sozia auf die Fahrbahn geschleudert. Während sie sich hierbei leicht verletzte, zog sich der Lenker schwere Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Mehr zum Thema Sigmaringen Zwei Autos kollidieren