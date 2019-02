Autofahrer übersieht einen Radler

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall, der sich bereits am Freitag, 1. Februar, gegen 8.30 Uhr in der Hohenzollernstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines silbernen Autos hatte einen auf dem Radstreifen fahrenden 16-jährigen Radfahrer übersehen und angefahren. Beim Sturz verletzte sich der Jugendliche nach Polizeiangaben leicht. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Krankenhaus davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104, zu wenden.