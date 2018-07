Vier Schüler im Alter von 17 Jahren sind in bei einem Schulbusunfall leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Ein 20-jähriger Autofahrer wollte in der Bahnhofstraße vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in Richtung Fürst-Wilhelm-Straße einfädeln. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Schulbus. Der Busfahrer bremste und versuchte nach links auszuweichen. Dennoch prallte der Bus gegen den Wagen.

Bisher haben sich vier Schüler, die infolge der Bremsung und des Aufpralls leicht verletzt wurden, gemeldet. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon (07571) 104 220 zu melden. Möglicherweise wurden noch weitere Schüler verletzt. Auch diese werden gebeten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. (pz)