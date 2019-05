Autofahrer überholt waghalsig

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsgefährdung, zu der es am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Landesstraße 277 zwischen Sigmaringen und Bingen gekommen sein soll. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Fahrer eines schwarzen Autos, vermutlich Mitsubishi, aus Richtung Sigmaringen in Richtung Bingen. Hinter der Kaserne überholte er auf der Geraden in Richtung Abzweig zur Ruine Hornstein trotz Gegenverkehrs ein vorausfahrendes Fahrzeug. Die Autofahrer mehrerer entgegenkommender Wagen mussten zur Vermeidung eines Zusammenstoßes mit dem grob verkehrswidrig überholenden Autofahrer abbremsen. Wie stark sie durch das Fahrverhalten des Fahrers des schwarzen Wagens gefährdet wurden, ist unbekannt.