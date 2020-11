Auto zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise

In Gerbertshaus in der Umgebung der ehemaligen evangelischen Kirche läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Am frühen Donnerstagabend war eine Vielzahl an Polizeifahrzeugen in Gerbertshaus vor Ort. Der Einsatz werde wohl noch bis in die späte Nacht andauern, kündigte ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage an.

Das ist der Grund für ein Einsatz Grund des Einsatzes ist nach Polizeiangaben ein Vorfall, der sich bereits am frühen Nachmittag ereignete.