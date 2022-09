Auto überschlägt sich neben Fahrbahn

Eine 25-jährige Seat-Fahrerin ist am Sonntag gegen 9.45 Uhr auf der B 32 von Sigmaringendorf nach Sigmaringen alleinbeteiligt auf das Bankett geraten und beim anschließenden Entgegenlenken nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.

Wirtschaftlicher Totalschaden

Während die 25-Jährige mit leichten Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Zur Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die B 32 kurzzeitig gesperrt werden.