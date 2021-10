In einer Kurve In den Burgwiesen hat am Mittwoch gegen 15.45 Uhr die 74-jährige Fahrerin eines Audi offenbar einen 17-Jährigen mit seinem Skateboard übersehen, weshalb sie laut Polizei mit dem Vorderrad über dessen Fuß rollte. Der Jugendliche war mit seinem Skateboard unterwegs und von diesem abgestiegen, als er das Fahrzeug sah. Während er sein Skatboard aufheben wollte, nähere sich die Seniorin mit ihrem Fahrzeug und verletzte den jungen Mann leicht.