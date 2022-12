50.000 Euro Schaden: Autofahrer rammt Polizeiwagen

Zu einem Unfall zwischen Auto und Polizeiwagen ist es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr in Laiz gekommen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

50.000 Euro Schaden

Beim Überqueren der Kreisstraße 8208 übersah der 31-jährige Fahrer eines VW einen vorfahrtsberechtigten Polizeiwagen, der bei einer normalen Streifenfahrt von Sigmaringen in Richtung Unterschmeien unterwegs gewesen ist.

Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Beide Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.