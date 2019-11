Rund 3000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr in der Mühlbergstraße entstanden. Ein 53-jähriger Autofahrer, der in Richtung Binger Straße unterwegs war, prallte aufgrund von Unachtsamkeit in Verbindung mit zu geringem Sicherheitsabstand auf das Heck eines vor ihm befindlichen Mercedes-Vito. Personen wurden bei diesem Auffahrunfall nicht verletzt, teilt die Polizei mit.