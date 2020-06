Auto macht sich selbstständig

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmorgen sein Fahrzeug in der Hohenzollernstraße auf abschüssigem Gelände abgestellt. Offenbar ohne es ausreichend gegen Wegrollen zu sichern, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Gegen 8 Uhr machte sich das Fahrzeug selbstständig, rollte rückwärts und prallte gegen einen dahinter geparkten Wagen. Es entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden von etwa 2500 Euro.