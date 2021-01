Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr auf der Verbindungsstraße vom Nollhof in Fahrtrichtung Klinikum entstanden. Die 32-jährige Fahrerin eines Autos kam beim Wechsel der schneebedeckten Fahrspuren vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, woraufhin das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, umkippte und anschließend auf dem Dach landete. Die Fahrzeuglenkerin sowie deren dreijähriges Kind blieben unverletzt.