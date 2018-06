Rund 1500 Euro Schaden sind am Sonntag, gegen 16 Uhr, am Ford Ka einer 21 Jahre alten Frau entstanden, die auf ihrer Fahrt auf der Bundesstraße 32 von Sigmaringen in Richtung Sigmaringendorf, unachtsam nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. An der Leitplanke entstand rund 600 Euro Sachschaden.