Auto kollidiert in Sigmaringen mit Roller

Wegen eines Unfalls musste am Sonntag gegen 12 Uhr die Kreuzung in Gutenstein, Landstraße 277 / Kreisstraße 8279 gesperrt werden, nachdem eine 34-jährige Renault-Fahrerin, aus Richtung Langenhart kommend, in die Kreuzung einfuhr und mit dem aus Laiz kommenden 17-jährigen bevorrechtigten Leichtkraftradfahrer kollidierte. Die Autofahrerin hatte den Rollerfahrer übersehen. Trotz Brems- und Ausweichversuch des 17-Jährigen konnte dieser den Unfall nicht verhindern und stürzte. Leichtverletzt wurde der junge Mann von einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht, sein Roller wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.