Auszubildende lernen in der virtuellen Realität

Mehr Fortschritt wagen ist das Motto der Ampelkoalition – den Fortschritt anwenden ist das Motto im Berufsschulunterricht der Bertha-Benz-Schule. Im Rahmen des von der TU Berlin initiierten Forschungsprojekts MARLA, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, hatten Auszubildende der M3IM2 gemeinsam mit Klassenlehrer Urban Eschbach die Gelegenheit, den Einsatz von virtueller Reality-Technologien bei der systemischen Fehlerdiagnose zu testen.

Dr. Felix Kapp und Moritz Niebeling, wissenschaftliche Mitarbeiter des Projektes, waren direkt von Berlin angereist, um mit den Azubis in der Bertha-Benz-Schule die für die Berufsfelder Elektrotechnik und Metalltechnik entwickelte Lernanwendung einzusetzen.

Ausgestattet mit einer VR-Brille betraten die Azubis einen virtuellen Offshore-Windpark und testeten ihre Fehlerdiagnosekompetenz an einer Windkraftanlage. Sie übten technische Fehler zu finden und zu beheben. Bei dem Projekt haben alle die Chance, an einem realen Problem individuell in einer komplexen Anlage zu arbeiten und zu lernen.

Das Eintauchen in die virtuelle Realität war eine Herausforderung, die fachliche Kompetenz und viel Konzentration erforderte.