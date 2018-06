Auszubildende erfinden vollautomatischen Mixer

Schütteln, rühren, schütteln – das gehört bei Cocktail-Partys vielleicht bald der Vergangenheit an, wenn der vollautomatisierte Cocktail-Mixer zum Einsatz kommt, den sechs Schüler der Gewerblichen-, Ernährungs- und Sozialwissenschaftlichen Schule (GES) in Sigmaringen entworfen haben. Der Mixer war aber nicht die einzige Erfindung, die die Auszubildenden im dritten Lehrjahr zum Mechatroniker den Vertretern der Betriebe Ausbildungsleitern, Lehrern und Mitschülern vergangenen Donnerstag präsentiert haben. Diese Form von Projektarbeit gehört an der GES seit 1999 zur Ausbildung zum Mechatroniker.

Schüler beweisen Kreativität

„Die Schüler beweisen mit ihren Projekten immer wieder eine unglaubliche Kreativität und Innovationskraft“, sagt Schulleiter Klaus Peter. Ein Novum in diesem Jahr war die parallele Durchführung von drei Projekten in Gruppenarbeit. In wochenlanger Arbeit waren die jungen Tüftler mit der Planung, Konstruktion, Fertigung und schließlich der Montage ihrer Projektgegenstände beschäftigt.

Um den Anforderungen des Berufslebens in Zeiten der Globalisierung gerecht zu werden, wurde dann ein Teil der Präsentation auf Englisch gehalten.

Nicht nur die fremde Sprache, sondern auch gewisse Schwierigkeiten bei der Herstellung mussten die Schüler meistern. Bei der Produktion des automatischen Mixers etwa mussten sämtliche Hygieneanforderungen bei der Planung berücksichtigt werden.

Neben dem Mixer wurde an einem Greifautomat gebastelt und ein Pendelschlagwerk reaktiviert: Sechs Schüler hatten sich, mit der Unterstützung von Fachlehrer Hans Kißling, in der Planungsphase für die Entwicklung eines Automaten entschieden, der Geschenke auswählt. Die Auszubildenden haben ein Produkt präsentiert, das sowohl mit seinem Design als auch mit seiner Funktion beeindruckt hat. Mit einem Joystick kann ein Spieler einen Greifer positionieren, der auf Knopfdruck gestartet wird.

Greifarm wählt Geschenke aus

Mit etwas Glück wählt der Arm dann ein Geschenk aus. Bei der Planung haben die Schüler alle Eventualitäten berücksichtigt - deshalb ist der Automat nun sowohl gegen Diebstahl als auch gegen Stromausfall gesichert.

Bei ihrer Arbeit kooperierten die Mechatroniker auch mit zwei Schülern aus dem Technischen Gymnasium, die sich im Fach Bionik ebenfalls mit der Funktion von Greifern beschäftigt hatten.

Einer besonderen Herausforderung hatte sich die dritte Gruppe der Auszubildenden gestellt. In der Metallwerkstatt der GES steht seit 1975 eine Kerbschlagprüfmaschine, die seit 1990 nicht mehr im Gebrauch ist, weil sie über keinerlei Sicherheitseinrichtungen verfügte. Fünf Schüler und Fachlehrer Klaus-Dieter Korn-Amann beschlossen, das alte Pendelschlagwerk zu reaktivieren. Normalerweise wird das genutzt, um die Zähigkeit von Werkstoffen zu prüfen. Das hochgesteckte Ziel wurde erreicht. Die Mechatroniker haben einen Sicherheitskäfig gebaut und den mechanischen Antrieb durch eine elektronische Steuerung ersetzt, die den Prüfhammer bewegt.

Stellvertretend für seine Gruppe übergab der Auszubildende Sinan Kicilcelik symbolisch das alte Antriebsrad zusammen mit dem Schlüssel für die Sicherheitstür dem Werkstattlehrer Bruno Heißel. Im Werkstoffprüflabor der Schule kann die Maschine nun – in neuer Form und auf den neuesten Sicherheitsstand gebracht – Material prüfen.